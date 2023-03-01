أثار حيرة العلماء.. نفوق 23 حوتا عملاقا وجيفها مرمية على الساحل الأمريكي - صور

الوكيل الإخباري - جرفت المياه 23 حوتا نافقا للشاطئ على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة منذ أوائل ديسمبر 2022، بما في ذلك 12 منها في نيوجيرسي ونيويورك.

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وأفادت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، بأن نفوقها أثار قلق العلماء.



وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن من بين ما تم اكتشافه على شاطئ في ولاية فرجينيا، حوت نافق من "شمال الأطلسي الصائب" وهو نوع من الأنواع المهددة بالانقراض.



وكشفت فحوصات ما بعد الوفاة أن ضربات السفن هي على الأرجح السبب الأكبر لمعظم الوفيات من الحيتان.

pic.twitter.com/eeCOvRaESU Why 23 Dead Whales Have Washed Up on the East Coast Since December (New York Times) https://t.co/bU8dF0CrMr February 28, 2023

وكان آخر ما تم اكتشافه من قبل خفر السواحل حوتا أحدب جنوب قناة الشحن أمبروز، بين نيويورك ونيوجيرزي، مساء يوم الاثنين.



وأدى وباء كورونا إلى زيادة كبيرة في عادات الشراء عبر الإنترنت، مما أدى إلى طفرة قياسية في شحنات البضائع التي جعلت العام الماضي موانئ نيويورك ونيوجيرسي الأكثر ازدحاما في البلاد.



ولسد الطلبات المتزايدة وحل أزمة فوضى سلسلة التوريد التي تركت بعض رفوف المتاجر فارغة العام الماضي، تم تحميل الكثير من البضائع الآن على متن سفن أكبر بكثير، لكن يبدو أن المزيد من الحيتان وجدت نفسها في المسار المضاد للسفن المتزايدة.



ولا توجد وسيلة أشعة إكس للحيتان وبعضها بحجم حافلة مدرسية، لذلك يقوم الباحثون بالتحقق من الإصابات يدويا، وسحب طبقات سميكة من الدهون، والوصول إلى عمق قدم واحدة في تجويف الجسم للبحث عن الطفيليات أو ندوب أو كدمات، وهي علامات تدل على ضربة السفينة.



وتقود شيلا دين فريقا من 10 متطوعين للتحقيق في كيفية نفوق الحيتان في ظل عمل شاق ورائحة كريهة.



وبعد فحص الحوت، يتم إنشاء حفرة عميقة على الشاطئ وتغطية الجثة بالرمل، وهي الطريقة المستخدمة للتخلص من معظم الحيتان على الشاطئ، حيث يتم دفنها على عمق كاف لتجنب الرائحة الكريهة.



بمرور الوقت، غالبا ما تكون هناك حاجة إلى رمل إضافي لملء الحفرة حيث يتحلل الحوت.



ولم يتمكن العلماء من تحديد سبب الوفاة لأكثر من نصف جميع الحيتان التي جرفتها المياه على الشواطئ.





Why 23 dead whales have washed up on the East Coast since December: pic.twitter.com/aLJX2hIFxs With a rise in buying habits fueling a surge in cargo shipments, merchandise is now toted on bigger ships that are in the direct path of whales — unfortunately causing deadly collisions.Why 23 dead whales have washed up on the East Coast since December: https://t.co/pda3K9ib13 February 28, 2023

روسيا اليوم

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