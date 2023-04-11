أدعية العشر الأواخر من رمضان

الوكيل الإخباري - تستقبل الأمة العربية والإسلامية غدا العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1444 هجريا.

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خلال السطور التالية نستعرض لكم بعض الأدعية خلال العشر الأواخر من رمضان:



دعاء العشر الأواخر من رمضان



- اللهم إني أسألك رضا لا يعقبه سخط، وعوضا لا يعقبه حزن، واقضِ لي حاجتي بقدرتك يا أرحم الراحمين.



- اللهم إني وكلتك أمري كله جله ودقه وأنت خير وكيل.



- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

- اللهم إنك عفوا كريما تحب العفو فاعف عنا.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم نسألك لا تحرمنا أجر ليلة القدر، واعتق رقابنا من النار.

- اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم اقسم لنا من خير هذه الليلة، واجعل أرواحنا مع الشهداء واغفر لنا ذنوبنا يوم يقوم الحساب.



سيدي