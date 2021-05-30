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الأحد، 30-05-2021 03:44 م

أسرع امرأة تتسلق قمة إيفرست سعيدة بإنجازها

امرأه


الوكيل الإخباري - قالت المدرّسة السابقة في هونغ كونغ تسانغ يين-هانغ، الأحد، إنها لطالما آمنت بالطموحات الكبيرة بعد تسجيلها رقما قياسيا جديدا كأسرع امرأة في العالم تصل إلى قمة إيفرست.

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وتسلّقت تسانغ (44 عاما) الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848,86 مترا في وقت قياسي بلغ 25 ساعة و50 دقيقة في 23 مايو الجاري، كما قال المسؤول غيانيندرا شريسثا الخميس.


وقالت لوكالة فرانس برس "أنا مسترخية وسعيدة لأنني حققت هذا الهدف الذي حددته قبل نحو أربع سنوات".


وأضافت "لقد شاركت دائما تلاميذي وأصدقائي فكرة أنه إذا كنتم تهدفون عاليا يمكنكم تحقيق نتائج عالية".


وقال مرشدها بيمبا شيربا إن تسانغ حاولت الوصول إلى القمة في وقت سابق من مايو لكن سوء الأحوال الجوية عرقلت رحلتها عندما كانت على ارتفاع 8755 مترا.
وكان عليها أن تعود إلى مخيّم القاعدة وتسلق الجبل مجددا لتحاول تحقيق الرقم القياسي.


ولدت تسانغ في الصين وانتقلت عائلتها إلى هونغ كونغ عندما كانت في العاشرة من العمر.


عندما كانت طفلة، قالت تسانغ إنهم كانوا يعيشون "بلا موارد" وأن الرياضة التي كانت تشارك فيها مجانا في مدرستها، أصبحت مصدر فرحها.


وروت "عندما كنت صغيرة، كنت أجري على الجبال وألعب كرة السلة وأمارس رياضات أخرى".

 

البيان


 




 

 


 

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