ألمانيا.. اكتشاف سيف عمره آلاف السنين - صور

الوكيل الإخباري - اسفرت تنقيبات متخصصة، جنوب ألمانيا، عن اكتشاف سيف برونزي، عمره أكثر من 3 آلاف عام، محفوظ بشكل جيد، ويبدو لامعاً بطريقة لافتة. وقال ماتياس فايل مدير مكتب المحافظة على الآثار التاريخية في ولاية بافاريا.



كما أشار تقرير لـ«سكاي نيوز»، إن السيف الذي يعتقد أنه يعود إلى نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد، عثر عليه، خلال عمليات التنقيب الأسبوع الماضي ببلدة نوردلينغن. وحسب صحيفة «الغادريان» البريطانية عثر على السيف في قبر يحتوي على عظام رجل وامرأة وفتى.

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