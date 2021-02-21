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الأحد، 21-02-2021 01:21 م

أمريكا.. 'رعب في الهواء' صور لمحرك طائرة يحترق ويتساقط

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الوكيل الاخباري - التقط راكب مقطع فيديو "مرعبا"، يظهر محرك طائرة يحترق وتتناثر أجزاؤه في السماء أثناء تحليقها، السبت، لكنه وكل من كانوا على متنها نجوا وهبطوا بسلام.

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وحسب تقارير صحفية أميركية، فإن الطائرة التابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" عادت بسلام إلى حيث أقلعت، من دون أن يتعرض أي من الركاب لإصابة.

 

الطائرة التي كانت متجهة من دنفر بولاية كولورادو إلى هونولولو عادت إلى مطار دنفر الدولي بعد 20 دقيقة من إقلاعها، في أعقاب تعرض محركها لعطل أدى إلى احتراقه.

 

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن أجزاء من المحرك المحترق سقطت فوق ملاعب ومنازل وساحات في ضواحي دنفر.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أن "طائرة بوينغ 777-200 عادت بأمان إلى مطار دنفر الدولي بعد تعرضها لعطل في المحرك الأيمن، عقب وقت قصير من إقلاعها".

 

وقال البيان: "إدارة الطيران الفيدرالية على علم بتقارير عن حطام بالقرب من مسار رحلة الطائرة".


وقالت "يونايتد إيرلاينز" إن 241 شخصا على متن الطائرة، من بينهم 10 من أفراد الطاقم، هبطوا بسلام في مطار دنفر.


وتابعت الشركة: "تعرضت رحلة يونايتد 328 لعطل في المحرك وعادت بأمان إلى دنفر. نحن على اتصال مع إدارة الطيران الفيدرالية وسلطات إنفاذ القانون المحلية"، معلنة فتح تحقيق في الحادث.



سكاي نيوز

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