أمريكية تسجل رقما قياسيا في أطول تسريحة شعر - صور

الوكيل الإخباري - أصبحت ممرضة الصحة العامة الأمريكية تامي مانيس تمتلك الآن رسمياً أطول تسريحة شعر موليت في العالم، حيث يصل طولها إلى 5 أقدام و8 بوصات (173 سم).

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ومر الآن 33 عاماً منذ أن قامت السيدة مانيس البالغة من العمر 58 عاماً من نوكسفيل بولاية تينيسي بقص الجزء الخلفي من خصلات شعرها. ويعني ذلك الآن أنها حصلت على مكانها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2024 كأطول قصة شعر في العالم .





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