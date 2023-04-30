أميرة الثعابين.. كيف تخلص امرأة الناس من الأفاعي المرعبة في ميانمار؟

الوكيل الإخباري -

وقالت شوي لي لوكالة الصحافة الفرنسية في أحد ملاذات الثعابين التي تديرها "أحب الثعابين لأنها ليست منافقة".



وأضافت بالقرب من ثعبانين ملتفين "إذا قبل المرء طبيعتها تكون رائعة".



لكن كو تو أونغ -وهو رجل أربعيني قوي البنية يتولى اصطياد الثعابين منذ عام 2016- يروي أنه دخل المستشفى 7 مرات لتلقي العلاج من لدغات تعرض لها.

ويضم فريق شوي لي وكو تو أونغ 12 عضوا، وتمكن العام الماضي من إنقاذ نحو 200 ثعبان حول رانغون كبرى مدن ميانمار.



وبفضل مقاطع فيديو تداولها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي تُظهر الزوجين يسحبان الثعابين من مصارف أحواض غسل الصحون أو من الأنابيب والتمديدات والمزاريب أصبحا يلقبان بـ"أمير وأميرة الثعابين".

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انهمك فريق من صيادي الثعابين عند ساعات الصباح الأولى بأحد أديرة رانغون في ميانمار بوضع نحو 30 ثعبانا أمسك بها خلال الأشهر الأخيرة في أكياس قماشية كبيرة بعدما وجدها في منازل المدينة، بهدف إرجاعها إلى مواطنها في البراري.

لبنان 24