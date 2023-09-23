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السبت، 23-09-2023 09:29 ص

أميركي يعثر على مفاجأة مرعبة في محرك سيارته - صورة

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الوكيل الإخباري - في واقعة غريبة من نوعها، أثار رجل أمريكي الجدل بسبب ما وجده في محرك سيارته، حينما تفقده بعدما شعر بشيء غريب داخله، وعندما فتح غطاء المحرك، أصيب بصدمة بالغة، ناهيك عن حالة من الفزع التي تملكته، فقد وجد نفسه أمام أفعى ضخمة ملتفة حول أجزاء المحرك. واضطر الرجل إلى استدعاء رجال الشرطة طلباً للمساعدة في مواجهة ذلك الموقف الغريب والمفزعل .

وبحسب الفيديو وثّق الواقعة، عثر الرجل على الأفعى وهي بطول يبلغ حوالي 2.13 متر. وكانت تقوم بمحاولة الالتفاف حول محرك السيارة، ليواجه الرجل ومعه رجال الشرطة صعوبة في القيام بتحريكها أو محاولة رفعها من مكانها.

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وقالت شبكة تلفزيون «آي. تي. في» إن الواقعة قد حدثت في مدينة «غرين باي» بولاية ويسكونسن الأمريكية. أما الأفعى التي تم ضبطها فهي من نوع «سجادة الغابة بيثون»، ومصدرها أستراليا.


وتعتقد لوري بانكسون، أمينة الحيوانات في منظمة «الحياة البرية في شاطئ باي» أن الأفعى قد زحفت إلى محرك هذه السيارة طلباً للدفء. 

 


 

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