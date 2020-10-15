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الخميس، 15-10-2020 07:30 ص

في واقعة لا تكاد تصدق

أندونيسيا .. عاد إلى أسرته بعد 12 عاما من اختطافه بمساعدة غوغل

بك
عرفان مع والده


الوكيل الإخباري - نجح مراهق اندونيسي في العودة إلى عائلته، بعد 12 عاما من حادث اختطافه ، في واقعة لا تكاد تصدق.

وكشفت وسائل إعلام اندونيسية تفاصيل مثيرة لقصة الطفل عرفان واهيو المؤثرة، فعندما كان في الخامسة من عمره، تعرض للاختطاف أثناء عودته إلى منزله في منطقة سراغن بإقليم جاوة الأوسط في إندونيسيا.

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وأضافت الوسائل الإعلامية، "وقتها أوهمه الخاطف بأنه ينوي إعادته إلى بيته، لكنه لم يفعل وأجبره على العمل معه في مكان آخر".


وقال عرفان: "عشت عامين في الشوارع" مع الخاطف، حتى تم القبض على الأخير وانتقل الطفل الذي كان وقتها في السابعة إلى دار لرعاية الأيتام.


لكن عندما وصل إلى سن 17 عاما، استعاد عرفان ذكرياته القديمة مع عائلته، ونجح في تحديد محل بقالة كان يذهب إليه برفقة جدته لشراء احتياجات المنزل.


واستخدم المراهق خرائط "غوغل" لتحديد موقع المحل ونجح في ذلك بالفعل، وأعطى العنوان لمشرفي دار الأيتام الذين تواصلوا مع البقالة وحصلوا على معلومات وصور للعائلة.


وقال عرفان للصحيفة: "لا زلت أتذكر وجوه أبي وأمي وإخوتي".
وبعد التأكد من أنها عائلته الحقيقية، عاد عرفان إلى بيته ليجتمع بأهله مجددا بعد غياب 12 عاما.

 

المصدر : سكاي نيوز

 

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