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الأربعاء، 24-05-2023 04:14 م

أنظمة تقلص حوادث الدراجات النارية

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الوكيل الإخباري - قال نادي السيارات ADAC الألماني إن نسبة كبيرة من حوادث الدراجات النارية، تكون عند السير على طرق متعرجة وبسبب فقدان السيطرة عند مناورات الانعطاف.

وأوضح الخبراء الألمان أن بعض أنظمة القيادة المساعدة تساعد في تقليل خطر الحوادث الدراجات النارية مثل نظام الكبح ABS للمنعطفات، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب منظم السرعة، واحترام مسافة الأمان، ومساعد الزاوية الميتة، أما نظام الاتصال بالطوارئ eCall فيمكنه المساعدة بشكل أسرع.

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ولتجنب حوادث المرور  أوصى الخبراء الألمان باعتماد تدابير السلامة، بوضع  الخوذة، وارتداء الملابس الواقية المناسبة عند قيادة  الدراجات النارية، بالإضافة إلى فحوصات السلامة للدراجة والتدريبات على السلامة من السائق.

 

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