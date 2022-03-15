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الثلاثاء، 15-03-2022 11:00 ص

محتجة مناهضة تقتحم استوديو التلفزيون الروسي خلال نشرة أخبار-فيديو

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الوكيل الإخباري - قاطعت متظاهرة مناهضة للحرب نشرة الأخبار الرئيسية على القناة التلفزيونية الحكومية الأولى في روسيا أمس الاثنين، ورفعت لافتة خلف المذيعة عليها شعارات تندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكُتب على اللافتة باللغتين الإنجليزية والروسية "لا للحرب. أوقفوا الحرب. لا تصدقوا الدعاية. إنهم يكذبون عليكم هنا". في حين لم تكن عبارة أخرى بدا أنها "الروس ضد الحرب" واضحة تماما.

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ووقع الاحتجاج الاستثنائي في اليوم التاسع عشر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت عندما في 24 فبراير.


وسُمع صوت المتظاهرة وهي تصرخ "أوقفوا الحرب.. لا للحرب"، فيما استمرت مذيعة الأخبار في القراءة.


وتسنى رؤية المتظاهرة وسماعها لعدة ثوان قبل أن تتحول القناة إلى تقرير مختلف لإزالتها من الشاشة.

 

 

 

البيان 

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