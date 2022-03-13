صورة لإمراة اوكرانية حامل هزت ضمير العالم

الوكيل الإخباري - ظهرت فيرونيكا المولودة حديثًا بجانب والدتها يوم الجمعة، كما لو كانت تختبئ من الرعب المحيط بها بسبب الحرب التي دمرت مستشفى الولادة في ماريوبول في أوكرانيا.

اضافة اعلان

وعشية الولادة، اضطرت والدتها ماريانا فيشغيرسكايا، إلى الفرار من المستشفى عندما ضربت غارة جوية روسية، بعدها اتهمت وسائل الإعلام الروسية بأن المرأة الحامل هي ممثلة ولم تكن حاملا، وهي مزاعم وصفت بالكاذبة خصوصا بعد ظهور المرأة على كرسي الإسعاف إثر ولادتها.

الدماء على جبينها ووجنتها

ونجت والدة الطفلة بعد الانفجار الذي تسبب بسيل الدماء من جبينها ووجنتها وكانت تمسك بممتلكاتها في كيس بلاستيكي بينما كانت تتنقل عبر سلالم المستشفى المليئة بالحطام مرتدية بيجاما يوم الأربعاء.

وصدمت صور الأمهات والعاملين الطبيين في مستشفى صحة الأطفال والمرأة، العالم حيث نقل القصف حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى مستوى جديد ومقزز.



ونُقلت فيشغيرسكايا إلى مستشفى آخر برفقة امرأة أخرى فرت من القصف وولدتا هناك على صوت نيران القذائف. وأصابت غارة الموقع الجديد الذي تم نقلهما إليه أيضًا.

وفي مواجهة الإدانة العالمية، قدم المسؤولون الروس عدة ادعاءات كاذبة بأن المستشفى قد استولت عليه القوات الأوكرانية اليمينية المتطرفة لاستخدامه كقاعدة.



لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة





