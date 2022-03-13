الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يُدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل

الملك يصل إلى المقر الحكومي في أوسلو

715 الف أردني سجلوا على منصة دعم الكهرباء

إلغاء 8 رحلات طيران بين الأردن وتركيا منذ يوم أمس

الخدمات الطبية تقرر تحويل مرضى كورونا إلى "الميداني العسكري" في الزرقاء

تضامن: تراجع عدد المدارس في المملكة بنسبة 5.6% خلال العام الدراسي 2021

بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة مطلع الشهر المقبل

شروط خاصة لصرف مبالغ مالية للأم العاملة من خلال برنامج رعاية

الحكومة تعلن تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل

إصابات كورونا عالمياً تصل الى 456 مليونا

الأحد، 13-03-2022 11:03 ص

صورة لإمراة اوكرانية حامل هزت ضمير العالم

Doc-P-930083-637827271185893988


الوكيل الإخباري - ظهرت فيرونيكا المولودة حديثًا بجانب والدتها يوم الجمعة، كما لو كانت تختبئ من الرعب المحيط بها بسبب الحرب التي دمرت مستشفى الولادة في ماريوبول في أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

وعشية الولادة، اضطرت والدتها ماريانا فيشغيرسكايا، إلى الفرار من المستشفى عندما ضربت غارة جوية روسية، بعدها اتهمت وسائل الإعلام الروسية بأن المرأة الحامل هي ممثلة ولم تكن حاملا، وهي مزاعم وصفت بالكاذبة خصوصا بعد ظهور المرأة على كرسي الإسعاف إثر ولادتها.

 

الدماء على جبينها ووجنتها
ونجت والدة الطفلة بعد الانفجار الذي تسبب بسيل الدماء من جبينها ووجنتها وكانت تمسك بممتلكاتها في كيس بلاستيكي بينما كانت تتنقل عبر سلالم المستشفى المليئة بالحطام مرتدية بيجاما يوم الأربعاء.

 

وصدمت صور الأمهات والعاملين الطبيين في مستشفى صحة الأطفال والمرأة، العالم حيث نقل القصف حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى مستوى جديد ومقزز.

ونُقلت فيشغيرسكايا إلى مستشفى آخر برفقة امرأة أخرى فرت من القصف وولدتا هناك على صوت نيران القذائف. وأصابت غارة الموقع الجديد الذي تم نقلهما إليه أيضًا.

 

وفي مواجهة الإدانة العالمية، قدم المسؤولون الروس عدة ادعاءات كاذبة بأن المستشفى قد استولت عليه القوات الأوكرانية اليمينية المتطرفة لاستخدامه كقاعدة.

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0fc94bd47e280ed1

بعد توقفها لسنوات.. عودة أطول سيارة في العالم للعمل - صورة

201506250112769

شاهد.. وسط الدمار أوكرانية تعزف على البيانو

Capture

رحلة نادرة ومجنونة.. عائلة أرجنتينية تزور 102 بلد في 22 عاما بالسيارة-صور

medium_2022-03-12-1db4ddeaf4

بريطانيا..بيع عملة نقدية تعود إلى القرن الـ 14 بمبلغ 185 ألف دولار - صورة

last-130322-4.AFP

الأمير هاري متهم بـ الاستهانة بالملكة إليزابيث

ه

السعودية.. وفاة معلمة وجنينها وهي تحمل هدايا النجاح لطلابها

أخبار متعلقة
image (1)

طبيب هندي يرفض مغادرة أوكرانيا دون نمريه - صورة

4

بالفيديو والصور .. عروس أوكرانية تقيم حفل زفافها تحت أصوات الرصاص

1025873-السيارة-التى-تحمل-الحيوانات

هرباً من الحرب.. إجلاء نمور وأسود أوكرانيا إلى بولندا

621fd9604c59b710e325cf77

العقوبات الاوروبية تطال القطط الروسية !

c3bdc8e4-dcf9-4730-ba52-ac9f17361322_16x9_1200x676

شاهد.. مغربي يشهر سكيناً ليركب القطار رغماً عن الأمن الأوكراني