إطلاق لعبة وايلد ريفت في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة Riot Games عن اطلاق لعبة وايلد ريفت في إصدار بيتا المفتوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجاري.

اضافة اعلان



حيث سيتمكن اللاعبون في جميع أنحاء المنطقة من تجربة اللعبة عبر أجهزة الهواتف الذكية.



كما انه سيتم توصيل اللاعبين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بخوادم في البحرين.

بينما سيتم توصيل اللاعبين في بلاد الشام وشمال أفريقيا بخوادم في أوروبا.



كما ستعمل شركة Riot Games للحصول على ترجمة عربية كاملة للعبة وايلد ريفت. بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الأخرى ، التي من المقرر أن يكشف عنها عام 2021.



المصدر : الامارات نيوز



