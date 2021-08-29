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الأحد، 29-08-2021 01:16 م

إفراج مشروط عن الفلسطيني قاتل روبرت كنيدي قضى 51 عاماً في السجن - صورة

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الوكيل الإخباري - صوتت لجنة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على إصدار قرار إطلاق سراح مشروط لمصلحة سرحان بشارة سرحان المدان بقتل المرشح الرئاسي روبرت كينيدي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 1968.

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وكان سرحان قد قضى 53 عاماً في السجن، بعد أن أقدم على إطلاق النار على كينيدي عقب خطاب أدلى به أمام أحد الفنادق في مدينة لوس أنجلوس.


ويبقى القرار عقب توصية لجنة إطلاق السراح المشروط في يد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسام فيما يتعلق بتنفيذ تلك التوصية، خصوصاً أن الأمر الذي أقدم عليه سرحان يُقال إنه غير مجرى التاريخ.


الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة السادسة عشرة التي يطلب فيها القاتل البالغ من العمر الآن 77 عاماً الإفراج المشروط عنه.


 

 

المصدر - الفن 

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