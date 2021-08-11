مظاهرات ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب حيوان - صورة

الوكيل الإخباري - أثار مصير حيوان ألبكة، وهو حيوان شبيه بالجمل الصغير، يبلغ من العمر ثماني سنوات، واسمه جيرونيمو، انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن أمرت حكومته بقتل الحيوان بسبب فحوص أكدت إصابته بمرض السل البقري.



وأدت أوامر قتل الألبكة، وهو حيوان ثديي من فصيلة الجمال، إلى مناشدات أطلقتها صاحبته هيلين ماكدونالد لجونسون وزوجته كاريل، إبداء الرحمة مما دفع بعض المشاهير إلى مطالبة جونسون بتحاشي ما وصفوها بكارثة تضر بالصورة العامة.



ومن المقرر خروج مسيرة الاثنين، يشارك فيها مدافعون عن جيرونيمو أمام مقر جونسون في داونينغ ستريت. ووقع أكثر من 97 ألف شخص التماسا يدعو لإنقاذ الحيوان.

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ومع إصرار وزراء على قتله، ناشد ستانلي، والد جونسون البالغ من العمر 80 عامًا، السلطات تجنب إعدام جيرونيمو وتركه يعيش بسلام في مقاطعة غلوسترشير الإنجليزية.



وقال لصحيفة ذا صن: آمل وأعتقد أن إعدامه يمكن تجنبه حتى في هذه المرحلة المتأخرة .





المصدر- لبنان 24