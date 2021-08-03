توقيف ألماني في كرواتيا قتل كلبة بمطرقة

الوكيل الإخباري - أُوقف سائح ألماني على ساحل كرواتيا بعدما قتل كلبه بمطرقة، وهي جريمة يُعاقَب عليها بالسجن سنة في هذا البلد المطلّ على البحر الأدرياتيكي، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم.



وأوقفت الشرطة المواطن الألماني البالغ 51 عاماً في مدينة رييكا في شمال كرواتيا.

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وهو كان في حالة سكر وفي حوزته عدّة غرامات من مخدّر الكيتامين، بحسب المصدر عينه.



وقد حاول تحطيم المفروشات والمعدّات في مركز الشرطة خلال استجوابه.



ووضع الرجل الذي كان في إجازة في كرواتيا في السجن الاحتياطي، وفق ناطقة باسم الشرطة.



ورُفعت في حقّه شكوى بتهمة "الإساءة إلى حيوان وقتله" و"محاولة التعدّي على ملك الغير".



ويسجّل قطاع السياحة في كرواتيا الذي كان يرزح تحت وطأة وباء كوفيد-19 سنة 2020 نتائج جيّدة هذه السنة تناهز تلك المسجّلة سنة 2019.



ويعدّ الألمان أكثر السياح الأجانب توافداً إلى كرواتيا. وسجّل البلد 6,3 ملايين زيارة بين يناير ويوليو و36,9 مليون ليلة محجوزة في الفندق، بحسب وزارة السياحة.

المصدر - البيان