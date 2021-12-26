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الأحد، 26-12-2021 10:17 ص

إيرانية تحطم رقمها القياسي بسحب الشاحنات - فيديو

إيرانية-تحطم-رقمها-القياسي-بسحب-الشاحنات


الوكيل الإخباري - نجحت الإيرانية جيتي موسوي، الملقبة بـ"أقوى امرأة في العالم"، في تبريز الأربعاء الماضي في تحطيم رقمها القياسي السابق عن فئة سحب شاحنة.

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وبحضور أصدقائها وأقاربها، سحبت موسوي شاحنة تزن 17.200 كيلوغرام لمسافة 41 مترا خلال زمن وقدره 1:31 دقيقة، لتكسر بذلك الرقم القياسي المسجل باسمها في العام 2019، حينها سحبت شاحنة تزن 12.380 كيلو غراما لمسافة 30 مترا.

ويُعتبر ما حققته موسوي رقما قياسيا عالميا غير رسمي نظرا لأنه غير معترف به من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي لم يكن هناك ممثلون عنها أثناء تنفيذ المحاولة، لأن موسوي لم تكن تمتلك المال الكافي لتسجيل رقمها القياسي.

المصدر - البيان

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