إيرانية تحطم رقمها القياسي بسحب الشاحنات - فيديو

الوكيل الإخباري - نجحت الإيرانية جيتي موسوي، الملقبة بـ"أقوى امرأة في العالم"، في تبريز الأربعاء الماضي في تحطيم رقمها القياسي السابق عن فئة سحب شاحنة.
وبحضور أصدقائها وأقاربها، سحبت موسوي شاحنة تزن 17.200 كيلوغرام لمسافة 41 مترا خلال زمن وقدره 1:31 دقيقة، لتكسر بذلك الرقم القياسي المسجل باسمها في العام 2019، حينها سحبت شاحنة تزن 12.380 كيلو غراما لمسافة 30 مترا.
"أقوى امرأة في العالم" الإيرانية #جيتي_موسوي تحطم رقمها القياسي بسحب الشاحنات.. فيديوhttps://t.co/5b0KVPbdbP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LGBx4rkn25— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 25, 2021
المصدر - البيان
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