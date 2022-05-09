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الإثنين، 09-05-2022 11:28 ص

إيطاليا.. العثور على تمثالين من العصر الحديدي يجسدان ملاكمين في سردينيا

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الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار في مقبرة مونتي براما في كابراس بجزيرة سردينيا، على تمثالين من الحجر الجيري يعودان إلى العصر الحديدي ويمثلان ملاكمَين، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية السبت.

ووصف وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني اكتشاف هذين التمثالين بأنه «استثنائي»، مشيراً إلى أن من شأنه أن يوفر معطيات إضافية عن ثقافة العصر الحديدي (قرابة عام 950 إلى 730 قبل الميلاد) الذي اكتُشفَت مدافن وتماثيل عائدة له في موقع مونتي براما الأثري في عدد من حملات التنقيب.

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