إيطالي يحاول دخول السجن هربًا من حماته

الوكيل الإخباري - هرب أحد سكان مدينة "أستي" الإيطالية من الإقامة الجبرية مع حماته، وحاول أن يجبر الشرطة على اعتقاله، حتى لا يكون مع حماته، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ليبيرو" الإيطالية.



وكشفت الصحيفة أن "رجلا يبلغ من العمر 52 عاما حكم بالسجن لمدة عامين وشهرين، بعد أن طلب نقله إلى نظام الاعتقال، كي لا يبقى بالإقامة الجبرية مع حماته".

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ورفضت السلطات طلب الرجل "الغريب"، ما دفعه إلى الهروب من منزله، في حين أن عمليات بحث الشرطة لم تستغرق الكثير من الوقت، إذ ظهر "الهارب" بإرادته الحرة في الثكنات"، وقال: "لقد هربت، وها أنا هنا لتسليم نفسي الآن يمكنك إلقاء القبض علي.



بالإضافة إلى ما سبق، لم يكتف الرجل بالهروب، فرجال الشرطة لم ترضخ لطلبات الرجل المستمرة باعتقاله ، عندها تم توجيه الاتهام إلى الرجل بالعدوان على مسؤول عام ومقاومته، ولهذا السبب تم القبض عليه، بحسب "ليبيرو".

المصدر - البيان