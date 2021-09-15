الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الضمان : ندرس امتيازات التأمين الصحي الجديد

الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

وزير الصحة: موافقة على توصية بإحالة وفاة الطفلة لين إلى النائب العام

إصابة فتاة بعيار ناري في مأدبا

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

الأربعاء، 15-09-2021 10:49 ص

إيطالي يحاول دخول السجن هربًا من حماته

medium_2021-09-14-fbab262509


الوكيل الإخباري - هرب أحد سكان مدينة "أستي" الإيطالية من الإقامة الجبرية مع حماته، وحاول أن يجبر الشرطة على اعتقاله، حتى لا يكون مع حماته، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ليبيرو" الإيطالية.

وكشفت الصحيفة أن "رجلا يبلغ من العمر 52 عاما حكم بالسجن لمدة عامين وشهرين، بعد أن طلب نقله إلى نظام الاعتقال، كي لا يبقى بالإقامة الجبرية مع حماته".

اضافة اعلان


ورفضت السلطات طلب الرجل "الغريب"، ما دفعه إلى الهروب من منزله، في حين أن عمليات بحث الشرطة لم تستغرق الكثير من الوقت، إذ ظهر "الهارب" بإرادته الحرة في الثكنات"، وقال: "لقد هربت، وها أنا هنا لتسليم نفسي الآن يمكنك إلقاء القبض علي. 


بالإضافة إلى ما سبق، لم يكتف الرجل بالهروب، فرجال الشرطة لم ترضخ لطلبات الرجل المستمرة باعتقاله ، عندها تم توجيه الاتهام إلى الرجل بالعدوان على مسؤول عام ومقاومته، ولهذا السبب تم القبض عليه، بحسب "ليبيرو".

 

 

المصدر - البيان 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5e48e4dedd58c

شاهد... حادث سير غريب في أمريكا

تهريب-سحالي-800x549

اعتقال رجل حاول تهريب 200 سحلية إلى مصر بطريقة غريبة

2021_9_14_15_15_44_869

مشروع إعادة إحياء فيل الماموث المنقرض يتمكن من جمع 15 مليون دولار - صورة

oman29

غضب بسبب مطاردة مئات الدلافين وقتلها في المذبحة السنوية لجزر فارو - صورة

61409f474c59b74721268eae

تغليف قوس النصر في باريس تحقيقا لحلم الفنان الراحل كريستو - فيديو

سجن-730x438-1-730x438

أسترالي يسلم نفسه بعد نحو 30 عاما من هروبه من السجن