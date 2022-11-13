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الأحد، 13-11-2022 12:24 م

اشتعال النيران بعد تحطمها.. شاهد لحظة اصطدام طائرتين خلال عرض جوي بأمريكا

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة الطيران الفدرالي الأميركية، أمس السبت، إن طائرتين عسكريتين قديمتين اصطدمتا أثناء عرض جوي خاص بالحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس بولاية تكساس جنوبي البلاد.

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وأفادت الهيئة في بيان، بأن قاذفة من طراز "بوينغ بي 17 فلاينغ فورتس" (Boeing B-17 Flying Fortress) وطائرة مقاتلة "بيل بي 63 كينغ كوبرا" (Bell P-63 Kingcobra) اصطدمتا وتحطمتا أثناء عرض كرنفالي لأجنحة سلاح الجو التذكاري.

 

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أكثر بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين، ولا وضعهم الصحي أو وقوع أية إصابات أخرى.


وقد هرعت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تويتر، لحظة اصطدام الطائرتين في الهواء وتحطمهما بسرعة، مما تسبب في اندلاع حريق كبير وظهور سحب من الدخان الأسود.


وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هيئة الطيران الفدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل باشرا تحقيقات بشأن الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة 

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