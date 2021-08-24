الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 11:25 ص

افتتاح دوكتورز برغر في سوريا - صور

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الوكيل الإخباري - افتتح عدد من الأطباء السوريين مطعما فريدا يطلق عليه اسم "دوكتورز برغر" (The Doctors Burger) في دمشق يقدّم الوجبات السريعة بطريقة غريبة وجديدة.

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يقدم المطعم قائمة من سندوتشات البرغر أُطلق عليها أسماء أدوية وعلاجات شهيرة، مثل: بنادول، وأنتي هستامين، وبروفين، وغيرها.

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ويلتزم مقدمو الوجبات بارتداء زي طبي كامل، مع تقديم الصلصات والمايونيز والكاتشب داخل حواقن، حيث يحقن الزبون الساندويتش بهذه الإضافات وكأنه يحقنه بمواد دوائية، الأمر الذي لقي رواجاً كبيراً لدى رواد مواقع التواصل، الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة ورغبتهم في تجربة تناول وجباتهم بالمطعم.





المصدر - البيان 

 




 

 


 

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