الطعام يذهب إلى رئتيه بدلاً من معدته.. طفل يعاني من حالة نادرة في إحدى الدول

الوكيل الإخباري-ترك الطفل"هارلي" الأطباء في حيرة من أمرهم بسبب حالة غامضة تجعله غير قادر على تناول الطعام، حيث اكتشفوا أن كل الحليب الذي حاول شربه كان يذهب مباشرة إلى رئتيه.



عندما كان عمره أسبوعاً واحداً فقط، لاحظ والدا الطفل هارلي أنه يمكنه التعامل مع جرعة واحدة أو جرعتين فقط من الحليب قبل أن يبدأ في البكاء. وعندما بلغ ثلاثة أشهر نقل إلى المستشفى بعد توقفه فجأة عن التنفس.



وأظهرت الفحوص الطبية أن الطعام الذي كان يستهلكه الطفل كان يذهب إلى رئتيه بدلاً من معدته. وخلال السنوات الثلاث الأولى من عمره لم يتناول أي شيء عبر فمه واعتمد على أنبوب تم وصله إلى معدته.



وعلى الرغم من الفحوصات الشاملة التي تلقاها في المستشفى والعمليتين الجراحيتين اللتين أجريتا له في صدره، لم يستطع الأطباء معرفة المشكلة التي يعاني منها الطفل.



وفي تطور محير آخر، أظهرت الفحوصات التي أجريت للطفل هارلي، بأنه لم يعد يعاني كثيراً من مشاكل في تناول الطعام، حيث بدأ يتناول السوائل من فمه بشكل طبيعي.



وتقول والدة الطفل، كيمبرلي: “كانت حالة هارلي صعبة للغاية، لم يتمكن من تناول الطعام بشكل طبيعي لثلاث سنوات. والآن نصحنا الأطباء بأن نراقب حالته بشكل دقيق، وأن نلجأ للمستشفى في حال عادت المشكلة ثانية”



وبحسب موقع “ميترو” الإلكتروني، بدأت الأم كيمبرلي بجمع الأموال لمنح الألعاب للأطفال الذين يعانون من صعوبات في تناول الطعام عن طريق الفم. ولا تزال عائلة هارلي تأمل في أن يتمكن يوماً ما من تناول جميع الأطعمة التي يمكن للأطفال الآخرين الاستمتاع بها.

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24 - د ب أ