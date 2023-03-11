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السبت، 11-03-2023 11:57 ص

اكتشاف نوع جديد من السحالي في البيرو

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الوكيل الإخباري - عُثر على نوع جديد من السحالي، من جنس "بروكتوبوروس"، داخل متنزه وطني في منطقة جبال الأنديس في البيرو.

وأعلنت السلطة البيروفية للمناطق المحمية أن هذا النوع الصغير موجود في حديقة أوتيشي الوطنية، في منطقة من الأدغال تتشارك إدراتها مقاطعتا كوسكو وخونين.

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وهذه عينة جديدة من جنس "بروكتوبوروس" الذي يشمل أنواعاً تعيش في غابات والمراعي الجبلية العالية على منحدر الأمازون في جبال الأنديس، على ما أفادت الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من جانب الدولة (Sernanp)، من دون تحديد تاريخ الاكتشاف الذي حصل في منطقة يراوح علوّها بين 3241 متراً و3269 فوق سطح البحر.


وذكرت الوكالة أن من بين خصائص هذا النوع الجديد الذي اكتشفه فريق من خمسة باحثين، "الجلد الأملس على الرأس الذي يفتقر إلى الأخاديد أو الخشونة، والجفون ذات القرص الشفاف وغير المقسم".


ولدى ذكور هذه السحالي رقبة باللون الرمادي الغامق إلى الأسود، وثدي وبطن، بينما للإناث رقبة رمادية شاحبة وصدر وبطن باللون الرمادي الغامق.
وتقول سلطات البيرو إن هناك 20 نوعاً من سحالي "بروكتوبوروس"، 18 منها موجودة في البيرو.

 

 

البيان 

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