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السبت، 23-12-2023 02:27 م

الألبانية دريتا زيري تفوز بمسابقة ملكة جمال الأرض 2023 - صورة

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الوكيل الإخباري - فازت الألبانية دريتا زيري بمسابقة ملكة جمال الأرض 2023، حسب الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع اكس.

وحصلت الفلبينية يلانا أدوانا على لقب ملكة جمال الأرض-الهواء، والتايلاندية كورا بليولت على لقب ملكة جمال الأرض-النار، والفيتنامية دو ثا لان ، على لقب ملكة جمال الأرض-الماء.

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وتقام مسابقة ملكة جمال الأرض منذ 2001 وتعد واحدة من أهم مسابقات الجمال مع مسابقتي ملكة جمال العالم، وملكة جمال الكون. وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، وتكرس الفائزات باللقب فيها العام للترويج لمشاريع بيئية محددة.

 


 

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