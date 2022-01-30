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الأحد، 30-01-2022 04:35 م

البحث عن لص فقد إصبعه خلال سرقة مصنع في إيطاليا

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الوكيل الإخباري - تبحث الشرطة الإيطالية عن لص قطع إصبعه أثناء فراره من مصنع حاول سرقته في مدينة ميلانو، حيث كان يعبر أسلاكاً شائكة، وكان أصبع اللص المقطوع به خاتم زواجه.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الشرطة الإيطالية أخذت بصمة الإصبع في محاولة لمعرفة هوية اللص للقبض عليه، وتأمل الشرطة في أن يسلم اللص نفسه على أمل استعادة خاتم زواجه.

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ووفقاً لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، تم العثور على الإصبع في القمامة بالقرب من سياج المصنع.

 

ولفتت الصحيفة البريطانية أن كاميرات المصنع رصدت، في الليلة السابقة، رجلين تسلقا سياج المصنع، ولكنهما هربا بعد أن رصدهما حارس أمن وقام بتشغيل الإنذار، وبينما كانا يهربان قطعت الأسلاك الشائكة إصبع أحدهما.

 

لبنان 24 

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