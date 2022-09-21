البحرين.. حاضنة تصفع طفلة مراراً

الوكيل الإخباري - خلال الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين فيديو صادم وقاس، يوثق قيام عاملة بالاعتداء على طفلة في إحدى دور رياض الأطفال.

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وقد أثار المقطع المصور استياء وغضب نشطاء التواصل الذين طالبوا بالمحاسبة.

حبس احتياطي وغلق الحضانة.



إلى ذلك تلقت النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة البديع، يتضمن قيام عاملة بإحدى دور رياض الأطفال بالاعتداء على طفلة، وقد تبين أنه تم تصوير المشهد بمعرفة عاملة أخرى بذات الدار.



وباشرت التحقيق في البلاغ فور وروده فاطلعت على الفيديو، وأمرت بضبط وإحضار العاملة واستجوبتها، وكذلك العاملة الأخرى التي تولت تصوير الواقعة وواجهتهما بالمقطع المسجل وبالأدلة القائمة ضدهما، فاعترفتا بما نسب إليهما.



كما أمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، لافتة إلى أنه إزاء ثبوت انتهاء ترخيص الحضانة وأن العاملين بها غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال، أصدرت قراراً بغلق الحضانة.



التحقيقات مستمرة

كذلك كلفت مركز حماية الطفل ببحث ودراسة حالة الطفلة المجني عليها.



فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتقديم المتهمتين وكل من تثبت مسؤوليته الجنائية للمحاكمة.

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