الحديث بصوت مرتفع يقوي الذاكرة

الوكيل الإخباري - التكلم بصوت مرتفع يقوي الذاكرة هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة أجريت في وقت سابق. فمن المعروف أن الذاكرة تتضمن مناطق عدة.

اضافة اعلان

ومنها الذاكرة الحسية التي يتم تفعيلها عن طريق الصور والأصوات والروائح والملمس وغيرها، ومنها الذاكرة العملية والمعرفية التي يتم تحفيزها خلال تجارب الحياة اليومية. ومن الممكن تقويتها وتعزيز نشاطها بطرق عدة مثل ممارسة بعض التمارين الخاصة. وفي هذا السياق وجد الباحثون طريقة فعالة ومفيدة. وهذه تفاصيلها.





تأثير الصوت المرتفع على الذاكرة





إذاً يمكن التكلم بصوت مرتفع أن يقوي الذاكرة. وهو ما توصل إليه باحثون من جامعة “واترلو” الكندية بعدما أجروا دراسة نشرت نتائجها في مجلة “ميموري”. وأشاروا في نهاية البحث إلى أن قراءة نص ما بصوت مرتفع يمكن أن يساعد على حفظه على المدى الطويل. وتوصلوا إلى هذه النتيجة بعد قيامهم بدراسة حالة 95 متطوعاً وبعد خضوع هؤلاء لأربعة تمارين:



الأول: اقتضى أن يقوم المتطوعون بقراءة صفحة كاملة مع التزامهم الصمت.



الثاني: طلب من هؤلاء الاستماع إلى صوت شخص يقوم بقراءة نص.



الثالث: تعين على المتطوعين الاستماع إلى تسجيل صوتي يعود إلى كل منهم وهو يقوم بقراءة النص.



الرابع: كان عليهم أن يقرؤوا النص بأنفسهم بصوت مرتفع.

وتبين بعد التجربة والاختبار أن التمرين الرابع هو الأكثر فاعلية على مستوى التذكر والحفظ. والسبب أن التكلم والاستماع إلى الكلام في الوقت نفسه يؤثر بشكل إيجابي على النشاط الذهني كما جاء في تقرير نشرته في هذا الشأن صحيفة “هافنغتون بوست” بالنسخة البريطانية.

المصدر - 218