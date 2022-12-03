الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو لشخص قام بترويع طلبة داخل مدرسة

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام أحد الأشخاص مضطرب عقليًا بترويع التلاميذ في إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بدلتا مصر.

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قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: "في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " مريض نفسي يروع التلاميذ فـي مدرسة بقرية نكلا العنب بالبحيرة" مدعومًا ببعض الصور يظهر خلالها أحد الأشخاص بدون ملابس من الجزء العلوي من جسده حال تواجده بفناء إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة".



وأضافت :"بالفحص تبين صحة الواقعة، وتبين أن الشخص الظاهر بالصور أحد الأشخاص مضطرب عقليًا مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة".



وتابعت: "باستدعاء مدير المدرسة ،قرر المذكور بالدخول للمدرسة بالحالة المشار إليها وتدخله وبعض المدرسين وإخراجه من فناء المدرسة خشية تعرضه للطلبة دون الإبلاغ، حيث إن المذكور مضطرب عقليًا ومعلوم لديهم" .



وشددت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد الشوارع دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، ويُشار إلى سابقة ضبط المذكور في واقعتين سابقتين، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله عقب أخذ التعهد على أهليته بإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

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