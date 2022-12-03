السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

3 شهداء و 149 معتقلا بالقدس في الشهر الماضي

ليبيا.. استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة قبل تهريبه

أكبر قوة اقتصادية في العالم توفر 263 ألف وظيفة في شهر

المستقلة للانتخاب: تأجيل انتخابات غرف التجارة لعدم اكتمال النصاب

اعلان صادر عن الجامعة الهاشمية- أسماء

تعاون أردني نرويجي في مجالات الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز

رد جديد من جورج قرداحي بشأن أزمته مع السعودية يتصدر تويتر

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

توقعات بسقوط الذهب عالمياً نحو 1500 دولار في 2023

تأجيل انتخابات تجارة إربد للسبت المقبل لعدم توفر النصاب

السبت، 03-12-2022 08:06 ص

الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو لشخص قام بترويع طلبة داخل مدرسة

00


الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام أحد الأشخاص مضطرب عقليًا بترويع التلاميذ في إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بدلتا مصر.

اضافة اعلان


قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: "في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " مريض نفسي يروع التلاميذ فـي مدرسة بقرية نكلا العنب بالبحيرة" مدعومًا ببعض الصور يظهر خلالها أحد الأشخاص بدون ملابس من الجزء العلوي من جسده حال تواجده بفناء إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة".


وأضافت :"بالفحص تبين صحة الواقعة، وتبين أن الشخص الظاهر بالصور أحد الأشخاص مضطرب عقليًا مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة".


وتابعت: "باستدعاء مدير المدرسة ،قرر المذكور بالدخول للمدرسة بالحالة المشار إليها وتدخله وبعض المدرسين وإخراجه من فناء المدرسة خشية تعرضه للطلبة دون الإبلاغ، حيث إن المذكور مضطرب عقليًا ومعلوم لديهم" .


وشددت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد الشوارع دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، ويُشار إلى سابقة ضبط المذكور في واقعتين سابقتين، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله عقب أخذ التعهد على أهليته بإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ghdfgdf

في دولة أوروبية.. قصة أمانة رجلين تثير الإعجاب

b77b2457ec6382e391d9f2ed81f03

دودة بطول 12 سم في خد امرأة في موسكو - صورة

image (1)

دولة تقدم وسائل النقل مجاناً

111

يعود من عطلة ليجد منزله فارغا تماما في بريطانيا - صور

Galapagos_Tortoise_(5213306875)

أقدم سلحفاة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 190 - صور

main_image638886ec9f1f6

تفاصيل جديدة بقصة مصري طلق زوجته بحفل زفاف ابنته - فيديو

أخبار متعلقة
43-4-800x549 (1)

العثور على مومياوات مصرية بألسنة من ذهب - صور

سجود-السهو-مت-وكف-

توفي ساجداً ..تفاصيل اللحظات الأخيرة لطالب كلية الطب في مصر - صورة

خ9خ9خ9خ

توقف قلبها 22 دقيقة ثم عاد.. تفاصيل عاشتها سباحة مصرية - فيديو

191307

إيفانكا ترامب تنشر صورا من الأهرامات بصحبة عائلتها خلال زيارتها إلى مصر

ما-حقيقة-تسمية-مصر-بهذا-الأسم؟-1

مصريون يرقصون فرحا في القاهرة بعد فوز الأخضر على الأرجنتين-فيديو

image-5-1

أم تلحق بابنها الوحيد بعد وفاته بثلاثة أيام حزنا عليه في مصر - صورة