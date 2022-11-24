إيفانكا ترامب تنشر صورا من الأهرامات بصحبة عائلتها خلال زيارتها إلى مصر

الوكيل الإخباري - تستمتع إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بقضاء عطلة عائلية في أول زيارة لها في مصر، مؤكدة إعجابها الشديد بعجائب الأهرامات والأقصر، ونشرت صوراً لها برفقة زوجها وأبنائهما من هذه الزيارة.

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ونشرت إيفانكا صوراً في كل زيارة، وغردت عبر تويتر، قائلة: "يوم في الأهرامات.. وقت خاص جداً لاستكشاف ‏جمال مصر لأول مرة مع عائلتي"‏.

وعند زيارتها لمدينة الأقصر، نشرت أيضاً صوراً، معربة عن إعجابها واندهاشها، معلقة: "نستكشف عجائب مدينة الأقصر".





So special to explore the beauty of Egypt for the first time with my family! A day at the Pyramids! 🐫So special to explore the beauty of Egypt for the first time with my family! pic.twitter.com/kNDDK1OGTj November 21, 2022

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