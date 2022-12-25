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الأحد، 25-12-2022 07:51 ص

السعودية .. بعد 33 عاماً من الزواج إعادة مهر امرأة بحكم محكمة

مطرقه


الوكيل الاخباري - أثبتت محكمة غرب السعودية مهر مواطنة سعودية تزوجت قبل 33 عاماً بمبلغ 50 ألف ريال، ولم تستلم المهر منذ ذلك الحين إلى انتهاء العلاقة الزوجية، وقضت المحكمة خلال أيام منذ رفعها للدعوى وتقييدها بالمحكمة باستحقاق الزوجة مهرها المدوّن في عقد النكاح وألزمت به الزوج، وبات الحكم نهائياً بمصادقة محكمة الاستئناف.

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وطبقاً للحيثيات التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، تقدمت مواطنة خمسينية سعودية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت بأنها تزوجت قبل 33 عاماً وأنجبت 5 أبناء قبل أن تنتهي علاقتها الزوجية بفسخ النكاح، وأنها لم تستلم مهرها المقرر بـ50 ألف ريال منذ ذلك الوقت. وأضافت أن والدها عند تحرير عقد النكاح "دق على صدره" ودوّن أنه استلم المهر، وهو مالم يحدث.

 

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