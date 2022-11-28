شخص يعتدي على مسن ويصفعه على وجهه في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو اعتداء شخص على مسن، أثناء تجمع عدد من المواطنين في أحد مناطق المملكة أثناء مناسبة زواج على ما يبدو في السعودية .



وأظهر الفيديو عدد من الأشخاص يقفون في صفين متقابلين، وقام أحد الأشخاص بإلقاء كلمة عبر خلالها عن الترحيب بهم وتقديم السلام.



وأبان الفيديو قيام شخص بمباغتة الحضور والاعتداء على مسن وصفعه على وجه بقوة، دون معرفة سبب ذلك.



وفي نهاية المقطع قام الحضور بالتدخل بعد اعتداء الرجل على المسن لمحاولة احتواء الموقف، ومنع تطور الاعتداء بين الطرفين .

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المرصد