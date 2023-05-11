الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 11:55 ص

الشانزليزيه مسرح لأكبر مسابقة إملاء في العالم

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الوكيل الإخباري - تتحول جادة الشانزليزيه في باريس 4 يونيو المقبل إلى فصل دراسي، حيث تُجرى فيها مسابقة عملاقة في الإملاء، على ما أعلن منظمو هذا النشاط أمس.

وأوضحت جمعية لجنة الشانزليزيه التي تتولى الترويج للجادة الشهيرة وإحياء الأنشطة فيها أن هذا الشريان الباريسي الحيوي سيكون 4 يونيو، بمبادرة منها، «مسرحاً للحظة فريدة في تاريخه، وهي تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم».

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وسيقام على مساحة 6600 متر مربع بين محطة «جورج الخامس» لقطارات الأنفاق (المترو) وساحة ليتوال ديكور فصل دراسي فعلي، فيه مقاعد وطاولات، ومنصة ولوح أسود، وفي الواقع هو عبارة عن شاشة عملاقة.


وأنشئت صفحة على الموقع الإلكتروني لبلدية باريس لتمكين الراغبين في المشاركة من تسجيل أسمائهم، وهو متاح لجميع عاشقي اللغة الفرنسية ممن يتجاوزون العاشرة، على أن يُختار نحو 1700 منهم بواسطة سحب قرعة.

 

 

 الجزيرة 

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