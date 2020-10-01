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الخميس، 01-10-2020 10:56 ص

العثور على سيدة كولومبية حية وسط البحر عقب عامين من اختفائها - فيديو

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الوكيل الاخباري – عثر صياد على امرأة طافية فوق سطح البحر قبالة سواحل كولومبيا، عقب عامين من اختفائها.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية،فقدت المرأة الاتصال بأسرتها منذ عامين، حتى عثر عليها يوم السبت الماضي.

 

وتمكن الصياد رولاندو فيسبال من إنقاذ السيدة التي كانت في حالة ضعف شديدة في ظل انخفاض درجة حرارة جسمها إثر قضاء ساعات طويلة في المياه.

 


وتعرفت السلطات الكولومبية على المرأة، التي قالت إنها تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما.


وقالت المرأة لوسائل إعلام محلية إنها حاولت أن تنتحر بعد قضاء ما يزيد عن 20 عاما من العنف الأسري على يد زوجها السابق.


وعقب وصولها إلى المستشفى، قالت جيتان إنها تأسف لقرار الانتحار في البحر، مضيفة أن "الله أنقذني من الغرق خلال محنة استمرت نحو 8 ساعات".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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