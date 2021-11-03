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الأربعاء، 03-11-2021 02:03 م

العثور على طفلة أسترالية عمرها 4 سنوات على قيد الحياة بعد اسبوعين من اختفائها

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الوكيل الإخباري - في واقعة انتهت على خير، عثرت قوات الشرطة في غرب أستراليا على طفلة (4 سنوات) بعد اختفائها لما يقارب اسبوعين . 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اختطفت الفتاة من خيمة تملكها عائلتها خلال الشهر الماضي، لتشن قوات الشرطة عمليات بحث وإنقاذ دقيقة شارك فيها ما يصل لنحو 100 ضابط، فضلاً عن حملات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت لصورة الطفلة كلوي سميث التي لم تبلغ الخامسة بعد في استراليا .

وبفضل تلك الجهود، تم العثور أخيراً على كلوي على قيد الحياة وبصحة جيدة بأحد المنازل بمدينة كارنارفون الساحلية، وقد خاطبت الضباط وقتها بكل عفوية لتحييهم قائلة: "مرحبا، اسمي كلوي". كما ألقت الشرطة من جهتها على رجل (36 عاماً) كان يتواجد في ذات مكان إقامة الطفلة للتحقيق معه في استراليا.

في السياق، لم تصرح العائلة عن تفاصيل أخرى، إلا أن والدة كلوي قد كسرت صمتها مؤخراً لتعلق على حساب خاص في "انستغرام" بأن عائلتها قد اكتملت مجدداً.


المصدر - البيان 

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