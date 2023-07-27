الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخصاونة: الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور

بشرى سارة للأردنيين .. بدء رحيل الموجة الحارة بهذا الموعد

المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة مطلع آب المقبل

العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يحجر على العقل والفكر

والد الطفل مجد ينعاه بكلمات تدمي القلوب

88 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الخميس، 27-07-2023 11:46 ص

العلماء يحذرون من انهيار دوران المحيط الأطلسي بحلول عام 2025!

64bfe8984236042f42341e8b


الوكيل الإخباري - تحذر بحوث جديدة من أن نظام تيار محيطي رئيسي في المحيط الأطلسي قد يكون على وشك الانهيار، بحلول عام 2025، وفق «ساينس ألرت»، وهذا مقلق بشكل خاص في ضوء درجات الحرارة القصوى الحالية، التي نشهدها اليوم، بما في ذلك الخروج الكبير عن نطاق السجلات السابقة في المحيط الأطلسي نفسه.

اضافة اعلان

 

و يذكر إن دوران الانقلاب في خط الطول الأطلسي هو نظام كبير من التيارات المحيطية، وينظم نقل حرارة المحيط من المناطق المدارية إلى نصف الكرة الشمالي.

وعلى هذا النحو فإنه يؤثر على الكثير من مناخ الأرض، وهو يتباطأ منذ منتصف القرن العشرين.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعتعتعت

الصورة الجديدة تكشف أسرار عملية ولادة الكوكب

image

بيع خاتم مغني الراب توباك شاكور بمليون دولار في المزاد

181908

إشارات كهربائية في النباتات!

resize

8 حقائق خطيرة عن ترك الطفل في سيارة مغلقة هذا الصيف

فلفلفلفل

رغم استسلامه للشرطة.. فيديو يهز أميركا لترك كلب ينهش جسد متهم

_94787673_6d134c00-89ff-402b-b433-cca61f636caa

نهاية مأساوية لعرض زواج في تركيا - صور

أخبار متعلقة
150976

العلماء قلقون من ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي

121211

هكذا استعيدت جثث ضحايا 'تايتنك'

1486054

إنقاذ مغامر فرنسي ضل طريقه 137 يوما في المحيط الاطلسي

image

الكشف عن سبب انفجار الغواصة تيتان ومصرع ركابها

last-170517-1

من جديد وبنفس السعر .. الإعلان عن رحلة جديدة بالغواصة لاستكشاف حطام التايتنك

Amazon-Forest

ما هو أطول نهر في العالم؟ النيل أم الأمازون؟