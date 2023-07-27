العلماء يحذرون من انهيار دوران المحيط الأطلسي بحلول عام 2025!

الوكيل الإخباري - تحذر بحوث جديدة من أن نظام تيار محيطي رئيسي في المحيط الأطلسي قد يكون على وشك الانهيار، بحلول عام 2025، وفق «ساينس ألرت»، وهذا مقلق بشكل خاص في ضوء درجات الحرارة القصوى الحالية، التي نشهدها اليوم، بما في ذلك الخروج الكبير عن نطاق السجلات السابقة في المحيط الأطلسي نفسه.

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و يذكر إن دوران الانقلاب في خط الطول الأطلسي هو نظام كبير من التيارات المحيطية، وينظم نقل حرارة المحيط من المناطق المدارية إلى نصف الكرة الشمالي.



وعلى هذا النحو فإنه يؤثر على الكثير من مناخ الأرض، وهو يتباطأ منذ منتصف القرن العشرين.

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