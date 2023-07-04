الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

فيديو - 10 إصابات في عملية اطلاق نار ودهس بتل أبيب

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

وزير التربية: امتحان التوجيهي الأول سار كما خططنا له

وزير الخارجية يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

بيان صادر عن كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال بدقة

مندوب الأردن في جامعة الدول العربية: مستمرون ببذل الجهود لدعم الفلسطينيين

إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

الثلاثاء، 04-07-2023 10:51 ص

إنقاذ مغامر فرنسي ضل طريقه 137 يوما في المحيط الاطلسي

1486054


الوكيل الإخباري - تمكن بحارة أتراك كانوا على متن ناقلة نفط، من إنقاذ مغامر فرنسي ضل سبيله في المحيط الأطلسي لمدة 137 يوما.

اضافة اعلان

 

وسائل إعلام تركية، قالت إن عملية الإنقاذ تمت في 24 حزيران الماضي واستمرت عدة ساعات.

وفي التفاصيل، أنقذ البحارة المغامر ديدييه بوفارد، الذي فقدت آثاره من 137 يوما، بينما كان يبحر في المحيط الأطلسي بقاربه الصغير الذي يبلغ طوله 6 أمتار.

وبدأ المغامر الفرنسي رحلته من جزر الكناري، لكنه لم يصل إلى الوجهة المقررة.

واستغرقت عملية الإنقاذ 6 ساعات وجرى أمام سواحل بورتوريكو في البحر الكاريبي.

وأفاد قائد السفينة التركية، الكابتن نجاتي دوغان، بأنه تلقى اتصالا من خفر السواحل الأميركي، جاء فيه أن هناك قاربا يمر في محنة على بعد أكثر من 200 ميل من سواحل شمال بورتوريكو.


وأبلغ خفر السواحل أنه غير قادر على الوصول إلى القارب.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
817f5243-47ea-4863-b3f6-c7e93e8746cd-768x432

مشهد مؤثر لطفلة تُفاجئ أبيها في الحرم

لفل

لحظات مرعبة.. راكب بريطاني يحاول فتح باب الطائرة في الجو

Doc-P-1084073-638240689318954811

معركة بالكراسي في فندق بمصر - فيديو

649d538e42360429ec3f9fcd

إكتشاف صخرة غريبة الشكل على المريخ - صورة

Failure to life benefits

الفشل... خطوات بسيطة تساعدك على تجاوزه

Doc-P-1083981-638240553122032836

أمريكا.. شاب اختفى قبل 8 سنوات ثم ظهر فجأة بحالة يرثى لها

أخبار متعلقة
image

الكشف عن سبب انفجار الغواصة تيتان ومصرع ركابها

last-170517-1

من جديد وبنفس السعر .. الإعلان عن رحلة جديدة بالغواصة لاستكشاف حطام التايتنك

Amazon-Forest

ما هو أطول نهر في العالم؟ النيل أم الأمازون؟

54b0bf89-9082-40cf-9821-17ec0b1c5cd1

بعد كارثة الغواصة.. الأم والزوجة المكلومة تفجر مفاجأة

2_1

فيديو لقائد غواصة تيتان قبل الكارثة: 'هناك مشكلة بالتحكم'

17417414141

تدار بآلة 'بلاي ستيشن'.. لقطات من قلب غواصة تيتان المختفية