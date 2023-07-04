إنقاذ مغامر فرنسي ضل طريقه 137 يوما في المحيط الاطلسي

الوكيل الإخباري - تمكن بحارة أتراك كانوا على متن ناقلة نفط، من إنقاذ مغامر فرنسي ضل سبيله في المحيط الأطلسي لمدة 137 يوما.



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وسائل إعلام تركية، قالت إن عملية الإنقاذ تمت في 24 حزيران الماضي واستمرت عدة ساعات.





وفي التفاصيل، أنقذ البحارة المغامر ديدييه بوفارد، الذي فقدت آثاره من 137 يوما، بينما كان يبحر في المحيط الأطلسي بقاربه الصغير الذي يبلغ طوله 6 أمتار.



وبدأ المغامر الفرنسي رحلته من جزر الكناري، لكنه لم يصل إلى الوجهة المقررة.



واستغرقت عملية الإنقاذ 6 ساعات وجرى أمام سواحل بورتوريكو في البحر الكاريبي.



وأفاد قائد السفينة التركية، الكابتن نجاتي دوغان، بأنه تلقى اتصالا من خفر السواحل الأميركي، جاء فيه أن هناك قاربا يمر في محنة على بعد أكثر من 200 ميل من سواحل شمال بورتوريكو.



وأبلغ خفر السواحل أنه غير قادر على الوصول إلى القارب.

سكاي نيوز