الفلك الدولي ينشر أول فيديو للوهج الشديد لحظة دخول جرم سماوي للغلاف الجوي

الوكيل الإخباري- شارك مركز الفلك الدولي عبر حسابه الخاص في " تويتر " مقطع فيديو من كاميرا المراقبة في مقطاعة "أونتاريو" الكندية تظهر الوهج الشديد منعكسا على البحيرة لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوى وظهوره على شكل كرة نارية .
وكان قد اوضح الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه ارتطام نيزك بسطح الأرض قبل قليل في تمام الساعة 11:26 بتوقيت الأردن بالقرب من بلدة أونتاريو في كندا بحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" .
فيديو لكاميرا مراقبة في "أونتاريو" تظهر الوهج الشديد منعكسا على البحيرة لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوى وظهوره على شكل كرة نارية. pic.twitter.com/jyIkMDtpG2— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) November 19, 2022