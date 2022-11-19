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السبت، 19-11-2022 01:07 م

الفلك الدولي ينشر أول فيديو للوهج الشديد لحظة دخول جرم سماوي للغلاف الجوي

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الوكيل الإخباري- شارك مركز الفلك الدولي عبر حسابه الخاص في " تويتر " مقطع فيديو من كاميرا المراقبة في مقطاعة "أونتاريو" الكندية تظهر الوهج الشديد منعكسا على البحيرة لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوى وظهوره على شكل كرة نارية .

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وكان قد اوضح الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه ارتطام نيزك بسطح الأرض قبل قليل في تمام الساعة 11:26 بتوقيت الأردن بالقرب من بلدة أونتاريو في كندا بحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" .

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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