الفلك الدولي ينشر أول فيديو للوهج الشديد لحظة دخول جرم سماوي للغلاف الجوي

الوكيل الإخباري- شارك مركز الفلك الدولي عبر حسابه الخاص في " تويتر " مقطع فيديو من كاميرا المراقبة في مقطاعة "أونتاريو" الكندية تظهر الوهج الشديد منعكسا على البحيرة لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوى وظهوره على شكل كرة نارية .

اضافة اعلان

وكان قد اوضح الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه ارتطام نيزك بسطح الأرض قبل قليل في تمام الساعة 11:26 بتوقيت الأردن بالقرب من بلدة أونتاريو في كندا بحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" .