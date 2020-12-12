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السبت، 12-12-2020 12:18 م

اللغز المخيف.. الجسم المعدني الغامض يظهر في دولة جديدة

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الوكيل الإخباري _ ظهر الجسم المعدني الغامض في مدينة "أديلايد"  باستراليا وقد تم تغطيته بالإحداثيات ، حيث يظهر الجسم المعدني ثلاثي الجوانب وطوله ثلاثة أمتار ، ويقع بالقرب من جسر قطار "سيفورد" في نوارلونجا في الضواحي الجنوبية لأديلايد.


وكان الجسم المعدني قد ظهر في  بعض الدول في معالم سياحية كبرى، وبعضها في أماكن عشوائية،  حيث ظهر لأول  مرة في "بروكليم" بولاية نيويورك وهي منطقة نائية يحاوطها الأحجار البنية، كما ظهر في نقاط أخرى منها جزيرة ماناجاها غير المأهولة في جزر ماريانا الشمالية، كما توضح الإحداثيات أن الجسم استقر لفترة بجانب تمثال أبو الهول في الجيزة في مصر ولكن لم تظهر صور بهذا الإدعاء.


وكان سادس هيكل من هذا القبيل يظهر فجأة في الأسابيع القليلة الماضية ، بعد مشاهدته في جزيرة وايت ، في يوتا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة ورومانيا وهولندا.

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يشار الى ان أول ظهور له كان في ولاية يوتا في 18 نوفمبر عندما اكتشف السكان المحليون هيكلًا فضيًا، بالإضافة إلى أنه ظهر الأسبوع الماضي النصب التذكاري الغامض في كولومبيا .

المصدر : صدى البلد

 




 

 


 

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