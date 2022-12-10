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السبت، 10-12-2022 01:02 م

الهند..فيديو صادم للحظة سقوط كابل كهربائي على موظف بمحطة مترو

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو صادم، لحظة سقوط كابل كهربائي على مفتش تذاكر داخل محطة مترو أنفاق في الهند.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، مفتش التذاكر يسقط على القضيب الحديدي بمحطة المترو.

وأوضح الفيديو، سلك كهربائي يسقط على المفتش فجأة، مما تسبب في اشتعال ملابسه، و تمكن من التدحرج على جانبه.

وحمل المارة مفتش التذاكر بعيدًا عن القضبان على نقالة، فيما أصيب المفتش ببعض الحروق.

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