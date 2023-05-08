اليوم العالمي للحمار .. 10 حقائق عن 'الحيوان الدؤوب'

الوكيل الإخباري - يحل اليوم العالمي للحمير في 8 مايو/أيار من كل عام، وهو حدث مخصص للتعرف على هذا الحيوان الدؤوب وإبراز صفاته المميزة وخدماته للبشرية.

اضافة اعلان



الاحتفال الأول بالحدث كان في عام 2018 عندما دشن أرك رازق، عالم متخصص في الحيوانات، اليوم العالمي للحمير بعدما أنشأ مجموعة مناقشة على موقع "فيسبوك" حول هذا الحيوان.

ووفقا للعالم المختص، فإن الحمار حيوان دؤوب لم يتم الاعتراف بمساهماته في تنمية البشرية، إذ قدم خدمة هائلة للإنسان لسنوات عديدة، وساعد في ازدهار المناطق ذات المناخ القاسي والتضاريس الصعبة، وعزز دوره بشكل عام من جودة حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم.





حقائق مثيرة عن الحمير



1- ذاكرة حديدة

إذا تحديت حمارًا في إحدى ألعاب الذاكرة فستخسر، لأن هذه الحيوانات اللطيفة قادرة على تذكر الأماكن التي زرتها من قبل والتعرف على أصدقائهم الحمير الذين لم يروهم منذ 25 عامًا.



2- الوعي بالسلامة

الحمير تخشى المواقف الخطيرة وتبذل قصارى جهدها للابتعاد عنها.



3- النظافة

مثل كل أتباع فصيلة الرئيسيات، تحب الحمير تنظيف بعضها البعض.



4- الأكل والشرب النظيف

لا تتناول الحمير طعاما غير صحي وترفض شرب الماء المتسخ.



5- تفضل الطقس الدافئ

تحب الحمير أن تكون في أماكن جافة ودافئة، وموائلها الطبيعية هي الصحاري والسافانا.



6- يغضب لفراق الأحبة

الحمار حيوان اجتماعي يشعر بالوحدة عندما يكون بمفرده وينزعج برحيل صاحبه.



7- أعدادها بالملايين

العالم موطن لأكثر من 44 مليون حمار، وهي تأتي في جميع الأشكال والأحجام وهناك أكثر من 186 سلالة.



8- أذن ضخمة لسبب

للحمير آذان كبيرة حتى تسمع بعضها البعض من مسافات طويلة، وتتواصل عن طريق النهق والشخير والصرير وحتى الهدر.



9- تخدم الحيوانات

في منازلها الصحراوية تحفر في الأرض للوصول إلى المياه، وبالتالي تزود الطيور والسنجاب والحيوانات الصغيرة الأخرى بالترطيب المنقذ للحياة.



10- حياتها في خطر

في الوقت الحالي يتم استغلال أو قتل ملايين الحمير في جميع أنحاء العالم، لذا يجب على كل شخص اتخاذ إجراءات من أجلها بالدعوة إلى التغيير.

العين الإخبارية