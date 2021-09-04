انتشار فيديو لشابة تقفز من نافذة مرتفعة هربا من خاطفيها في تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابة تقفز من نافذة أحد المباني في مدينة أنطاليا التركية، وقالت وسائل إعلام محلية تركية إنها قامت بذلك من أجل الفرار من خاطفيها.



ووفقا لصحيفة "جمهوريت" التركية، فقد قفزت فتاة تدعى شيرين (19 عاما) من نافذة ترتفع 10 أمتار عن الشارع، لتسقط مرتطمة بسيارة متوقفة، ثم بالرصيف.

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وبحسب الصحيفة، فقد ادعت شيرين بأنها كانت مُحتجزة قسرا، وأنها كانت رهينة لأشخاص قادمين من إيران حاولوا بيعها.



ونقلت الصحيفة عن شيرين قولها "اختطفوني وأخذوني رهينة، جاؤوا من إيران. هذه منظمات، حاولوا بيعي".



من جهتها، باشرت السلطات التركية تحقيقها بالحادث للبحث في ملابساته.



ووفقا لصحيفة "تقويم" المحلية، فقد كانت الشابة تصرخ "أنقذوني" خلال قفزها من النافذة.



وتظهر الشابة في الفيديو خلال محاولتها القفز، بعدما أدلت قدميها من النافذة، قبل أن تقفز بطريقة متهورة بالتزامن مع وجود عدد من المارة الذين هرعوا لمساعدتها وطلب الإسعاف.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فقد حاول المارة ثني الشابة عن القفز والعودة إلى داخل المنزل، إلا أنها لم تستجب لهم.



وأصيبت الشابة بجروح جراء سقوطها، وظهرت صورها مرتدية دعامة للعنق خلال تعامل كوادر الإسعاف معها.

'Beni kurtarın' diyerek pencereden atladı



İddiaya göre kaçırılıp rehin tutulan 19 yaşındaki Şirin N.E, apartmanın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Park halindeki bir otomobile, ardından beton zemine düşen genç kız yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı — Takvim (@takvim) September 3, 2021

المصدر - لبنان 24