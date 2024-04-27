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السبت، 27-04-2024 02:28 م

تجارة الأردن تشارك باجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية

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الوكيل الاخباري-  شاركت غرفة تجارة الأردن بالاجتماع الـ40 للجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية، الذي عقد أمس الجمعة، في بغداد لمناقشة البنود المدرجة على أعمال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي.

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ويمثل الغرفة في الاجتماع النائب الثالث لرئيسها، رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله قطيطات وعضو مجلس إدارتها، رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي جواد البطوش وممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية بالغرفة وعضو مجلس الإدارة همام حبنكة.


وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من القضايا التي تهم أعمالها، إلى جانب البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالعاصمة بغداد.


وطالبت اللجنة من خلال ممثليها وبدعم من وفد الغرفة، بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة العمل الدولية.


كما تم الاطلاع على تقرير المدير العام تحت عنوان مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية وتقرير ونشاطات وإنجازات عمل منظمة العمل العربية والنظر في قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العربي السابق ومتابعة المسائل المالية للجنة.

 




 

 


 

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