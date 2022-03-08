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الثلاثاء، 08-03-2022 12:01 م

انتظر لا تذهب للتعليقات.. قد تمكث ساعات لمعرفة أين توجد كلمة "NENE"

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الوكيل الاخباري - تحتوي الصورة الموجودة على عشرات الكلمات من كلمة "NENA" باللون الأزرق على خلفية فاتحة مع مفاجأة تحتاج لتركيز قوي ومهارة لاستخراج كلمة "NENE".

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وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو سهلاً، فإن هذا اللغز يتطلب نظرة حادة، حيث يتعين عليك العثور على الموقع الدقيق للكلمة في أقصر وقت لا يتجاوز 5 ثوان كحد أقصى.

 


 

وفي البداية قد يبدو الأمر بسيطًا للغاية وستفكر بالطريقة التقليدية للعثور على الكلمة في الصورة الموجدة برأس الخبر لن تجدها أبداً ولكن في الحقيقة عليك أن تفكر بطريقة مختلفة لأنها قد تكون موجودة في الصورة كاملة داخل الخبر نفسه.


قد يستغرق الأمر منك ثواني فقط لفهم اللغز إذا فكرت بطريقة مختلفة، أما إذا فكرت بالطريقة التقليدية فستحتاج لساعات للعثور على الكلمة التي فشل 90% ممن شاهدوا الأحجية في العثور عليها.

 

 

المصدر : العربية

 

 

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