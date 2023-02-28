بإحدى الدول.. نسر عملاق يخطف طفلة من بين عائلتها في مشهد مرعب

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة مرعبة حاول فيها نسر اختطاف طفلة من بين عائلتها.
وأظهر المقطع النسر العملاق وهو ينقض على الطفلة وقام بغرز مخالبه في ملابسها؛ بينما كانت في نزهة جبلية مع أسرتها.
ويُشار إلى أن العائلة كانت تستمتع بالأجواء الجبلية خلال نزهتها ولم يتوقع أحد ما ينتظرهم على الجرف، فقد هجم عليهم النسر العملاق وحاول اختطاف الطفلة والطيران بها بعيدًا، ولكن استطاعت العائلة أن تنقذها.
لحظات مرعبه عاشها مجموعة سياح بعد مهاجمة نسر عملاق ومحاولة خطف طفلتهم 😰🦅— الكوتش (@3m__1) February 26, 2023
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