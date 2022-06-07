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الثلاثاء، 07-06-2022 10:53 ص

تحول مياه البحر الى اللون الأحمر في مصر وخبير يوضح السبب

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الوكيل الإخباري-تحولت مياه البحر خلال الساعات الماضية ، الى اللون الأحمر على عدة شواطئ في مدينة الغردقة المصرية .

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وأوضح الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس، سبب تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر .


وقال حنفي إن البعض يقلق عندما يتحول لون البحار إلى اللون الأحمر، بسبب ظاهرة المد الأحمر، موضحا أنها تحدث نتيجة زيادة الطحالب السامة وتؤدي إلى وفيات في الكائنات البحرية.

 

وأضاف أن ظاهرة المد الأحمر لا تحدث في مصر، وأن اللون الأحمر المنتشر في شواطئ الغردقة سببه ظاهرة تكاثر فريدة تسمى "التكاثر المكثف المتوافق"، مبينا أن "هذه مجموعة من المرجان تتكاثر في نفس اللحظة، وهذا سبق علمي".

 

 

روسيا اليوم

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