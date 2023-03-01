بالفيديو ..بركان هائل ينفث الرماد في روسيا بإنتظار الانفجار

الوكيل الإخباري - بدأ بركان إيبيكو بنفث الرماد في روسيا لليوم الثالث على التوالي، وارتفعت ألسنة الدخان في سماء جزر الكوريل، حيث يتوقع الخبراء انفجار الصهارة البركانية قريبا من قاع المخروط البركاني.

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وانتشر مشهد فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام مغامرون بالاقتراب من فوهة البركان، بهدف التقاط الصور التذكارية وإلقاء نظرة على المشهد المهيب للبركان.

وينفث بركان إيبيكو لليوم الثالث كميات هائلة من الرماد والدخان فوق جزر الكوريل الروسية، ووفقا للخبراء، من المحتمل حدوث ثوران مرتفع جدا للحمم البركانية.



سبوتنيك