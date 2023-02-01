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الأربعاء، 01-02-2023 12:54 م

شاب سعودي يوثق لحظات تجمد وجهه خلال تواجده بأبرد منطقة في العالم- فيديو

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الوكيل الإخباري - وسط أجواء غير معهودة له، وثق مقطع فيديو للمواطن دخيل المطرفي، تواجده في أبرد منطقة بالعالم.

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ونشر المطرفي مقطع فيديو له عبر حسابه في موقع “تويتر” من ياكوتسك عاصمة جمهورية ياقوتيا الروسية حيث تبلغ درجة الحرارة 47-.

 

المقطع الذي تبلغ مدته بضع ثوان فقط، يظهر فيه المطرفي وقد كسا الجليد وجهه، لكنه مع ذلك يظهر حماسة في حديثه، قائلاً: “أبشركم الأمور طيبة.. لا تقلق”.

 

 

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