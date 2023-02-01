شاب سعودي يوثق لحظات تجمد وجهه خلال تواجده بأبرد منطقة في العالم- فيديو

الوكيل الإخباري - وسط أجواء غير معهودة له، وثق مقطع فيديو للمواطن دخيل المطرفي، تواجده في أبرد منطقة بالعالم.
ونشر المطرفي مقطع فيديو له عبر حسابه في موقع “تويتر” من ياكوتسك عاصمة جمهورية ياقوتيا الروسية حيث تبلغ درجة الحرارة 47-.
المقطع الذي تبلغ مدته بضع ثوان فقط، يظهر فيه المطرفي وقد كسا الجليد وجهه، لكنه مع ذلك يظهر حماسة في حديثه، قائلاً: “أبشركم الأمور طيبة.. لا تقلق”.
ابشركم الامور طيبه 😬😉#لاتقلق 🥶— دخيل المطرفي (@dbmatrfi) January 30, 2023
في #ياكوتسك عاصمة جمهورية #ياقوتيا الروسية 🇷🇺🌷يناير 2023
درجة الحرارة 47- pic.twitter.com/Z2vJ69KOT8
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