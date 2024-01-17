بالفيديو صراخ واعتداء... شاهدوا ما حصل على متن طائرة هندية

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لقيام مسافر على متن طائرة، بالإعتداء على الطيّار، بعدما أعلن الأخير عن تأخّر الرحلة بسبب الضباب الكثيف.



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وبدأت مضيفات الطائرة بالصراخ بعد الواقعة، التي حصلت على متن طائرة هنديّة، بينما عمل أحد الركاب على إعادة المسافر إلى مقعده.





لبنان 24