بالفيديو صراخ واعتداء... شاهدوا ما حصل على متن طائرة هندية

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لقيام مسافر على متن طائرة، بالإعتداء على الطيّار، بعدما أعلن الأخير عن تأخّر الرحلة بسبب الضباب الكثيف.
وبدأت مضيفات الطائرة بالصراخ بعد الواقعة، التي حصلت على متن طائرة هنديّة، بينما عمل أحد الركاب على إعادة المسافر إلى مقعده.
فيديو | بعد تأخر إقلاع الرحلة.. راكب يعتدي على قائد طائرة في #الهند.https://t.co/CUmWiIJF2o#أخبار_الوئام pic.twitter.com/l6o2bcOBCx— صحيفة الوئام (@alweeamnews) January 15, 2024
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