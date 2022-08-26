الجمعة 26-08-2022
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الجمعة، 26-08-2022 05:33 م

بحادث غريب.. إنقاذ امرأة علقت ثلاثة أيام داخل الحمّام في بانكوك

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الوكيل الاخباري - أنقذت الشرطة التايلاندية امرأة مقيمة في العاصمة بانكوك علقت لثلاثة أيام في حمّام منزلها، من خلال خلع الباب، على ما أعلنت السلطات.

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وقد صمدت المرأة البالغة 54 عاما بفضل شرب ماء الصنبور.


وقالت الشرطة إن المرأة خافت على حياتها لدرجة أنها كتبت وصيتها على جدران الحمام الضيّق باستخدام مستحضرات التجميل.


وعلقت الضحية مساء الاثنين في حمّام منزلها، حيث تعيش بمفردها، ومن المحتمل أن تكون نوبة ذعر قد ساهمت في كسر مقبض الباب.


وأبلغت شقيقتها الخميس مركز الشرطة في منطقة فرا خانونغ في بانكوك عن فقدان الاتصال بها. ( البيان)


 




 

 


 

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