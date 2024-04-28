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الأحد، 28-04-2024 02:37 م

اعلام عبري : إسرائيل مستعدة للامتثال لكل مطالب حماس باستثناء إنهاء الحرب

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مسؤول سياسي، أن إسرائيل أبلغت مصر باستعدادها للامتثال لكل مطالب حركة حماس باستثناء إنهاء الحرب.

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وأضاف أن إسرائيل مستعدة لهدنة طويلة الأمد والانسحاب من قطاع غزة بما في ذلك من الممرات التي أقامتها.


وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل وفقًا لذلك، ستسمح بعودة أعداد كبيرة جدًا من الفلسطينيين لشمال القطاع وإطلاق أعداد كبيرة من الأسرى.

وبوقت سابق من اليوم أفاد مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس" تشمل إطلاق الأسرى مقابل "تهدئة طويلة الأمد" في قطاع غزة.

وكتب "أكسيوس" أن "المقترح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس يتضمن الرغبة في مناقشة "استعادة الهدوء طويل الأمد" في قطاع غزة بعد الإفراج الأولي عن الأسرى.

وذكرت المصادر الإسرائيلية للموقع الأمريكي أن المقترح الجديد تم وضعه من قبل فريق التفاوض الإسرائيلي مع وفد المخابرات المصرية.


 




 

 


 

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